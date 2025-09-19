HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию своих новинок. Одним из анонсов стала обновленная версия смарт-часов HUAWEI WATCH D2. Устройство теперь поддерживает расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях.

Спереди 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480×408 пикселей и плотностью 347 ppi. Часы защищены от воды по стандарту IP68, оснащены NFC, Bluetooth 5.2, динамиками и микрофоном. При типичном использовании батарея обеспечивает до 6 дней работы без подзарядки.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а внутри установлены многочисленные датчики: 9-осевой IMU (акселерометр, гироскоп и магнитометр), оптический датчик сердечного ритма, сенсор ЭКГ, датчики освещения, барометр, температуры, дифференциального давления и холла.

Помимо обновленных WATCH D2, HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro, созданные в духе концепции «Энергия ветра».