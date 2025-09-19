HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2 | The GEEK
close
Новости

HUAWEI анонсировала обновленные часы WATCH D2

Функций для мониторинга здоровья стало больше.

19 сентября HUAWEI провела в Париже презентацию своих новинок. Одним из анонсов стала обновленная версия смарт-часов HUAWEI WATCH D2. Устройство теперь поддерживает расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях.

Спереди 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480×408 пикселей и плотностью 347 ppi. Часы защищены от воды по стандарту IP68, оснащены NFC, Bluetooth 5.2, динамиками и микрофоном. При типичном использовании батарея обеспечивает до 6 дней работы без подзарядки.

Читайте обзор на первую версию HUAWEI WATCH D2

Тонометр на запястье: обзор Huawei Watch D2

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а внутри установлены многочисленные датчики: 9-осевой IMU (акселерометр, гироскоп и магнитометр), оптический датчик сердечного ритма, сенсор ЭКГ, датчики освещения, барометр, температуры, дифференциального давления и холла.

Помимо обновленных WATCH D2, HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro, созданные в духе концепции «Энергия ветра».

id·210740·20250919_1708
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
Анонс HUAWEI WATCH Ultimate 2 — погружение на глубину до 150 метров и подводная связь
HUAWEI представила смарт-часы WATCH GT 6 и GT 6 Pro
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G
Продажи HUAWEI Pura 80 стартовали в России
HUAWEI выпустила пауэрбанк на 12 000 мАч с поддержкой 100 Вт и встроенным кабелем
Обзор HUAWEI Mate X6
HUAWEI вышла в лидеры на мировом рынке складных смартфонов
HUAWEI представила наушники FreeBuds 7i с умным шумоподавлением
HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini
HUAWEI представила свой второй трифолд Mate XTs — он стал лучше и дешевле
Garmin обогнала Apple: Fenix 8 Pro стали первыми смарт-часами со спутниковой связью
Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
Google выпустила Pixel Watch 4 — самое крупное обновление смарт-часов за всю историю
Браслет Whoop 5.0: как работает, зачем нужна подписка и где купить в России
Apple Watch получат большой редизайн в 2026 году

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры