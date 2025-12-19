Xiaomi 17 Ultra показали на рендерах за несколько дней до анонса | The GEEK
Xiaomi 17 Ultra показали на рендерах за несколько дней до анонса

Xiaomi 17 Ultra готовят к скорому анонсу, и утечки раскрыли ключевые особенности смартфона.
Редакция The GEEK сегодня в 19:28

В сеть утекли рендеры и практически полные характеристики Xiaomi 17 Ultra. Информацией поделился инсайдер Bald Panda за несколько дней до официального анонса устройства.

Согласно утечке, смартфон получит плоский LTPO OLED-дисплей и флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В паре с ним будут использоваться быстрая память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ключевой особенностью Xiaomi 17 Ultra традиционно станет система камер. Основной модуль построен на дюймовом сенсоре OmniVision OV50X. Дополняют его широкоугольная камера на 50 Мп и телевик на 200 Мп с сертификацией Leica. Оптический зум заявлен в диапазоне от 3x до 4,3x. Также в смартфоне появится мультиспектральный сенсор для более точной цветопередачи при съёмке.

Презентация Xiaomi 17 Ultra ожидается в ближайшие дни. По данным источников, устройство почти сразу поступит в продажу, включая глобальный рынок. В комплекте покупателям предложат фирменный аксессуар для мобильной съёмки с физическими кнопками управления и встроенной батареей.

