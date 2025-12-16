Расписание выхода серий 1 сезона «Одна из многих» (Pluribus)

Pluribus — мрачный научно-фантастический сериал о мире, где счастье становится формой насилия. В недалёком будущем Землю накрывает эпидемия необычного вируса. Он не убивает и не калечит, а делает людей бесконечно доброжелательными. Улыбки не сходят с лиц, страх исчезает, критическое мышление растворяется. Горят дома, рушатся города, но никого уже не волнует происходящее. Альбукерке, штат Нью-Мексико, превращается в странный оазис блаженства на фоне полного хаоса.

На фоне всеобщей эйфории остаётся один человек, не поддавшийся заражению. Писательница Кэрол Стурка продолжает чувствовать боль, тревогу и сомнения. Несчастье внезапно становится редким и опасным даром. Пока остальные теряют волю и личность, Кэрол сохраняет способность задавать вопросы.

Ей предстоит выяснить происхождение вируса, понять, кому выгодно принудительное счастье, и решить, возможно ли спасти человечество, когда оно больше не хочет быть спасённым. Pluribus исследует тонкую грань между утопией и кошмаром, поднимая вопросы свободы воли, природы эмоций и цены, которую приходится платить за комфортное счастье.

Сколько серий в первом сезоне?

1 сезон «Одна из многих» Pluribus состоит из 9 эпизодов. Смотреть можно сразу на Apple TV+. Серии выходят еженедельно, а финал сезона состоится 26 декабря 2025 года.

Расписание выхода серий «Одна из многих» (Pluribus) 1 сезон.