Расписание выхода серий 1 сезона «Одна из многих» (Pluribus)

Дата выхода всех серий, расписание и где смотреть в хорошем качестве.
Редакция The GEEK сегодня в 11:50

Pluribus — мрачный научно-фантастический сериал о мире, где счастье становится формой насилия. В недалёком будущем Землю накрывает эпидемия необычного вируса. Он не убивает и не калечит, а делает людей бесконечно доброжелательными. Улыбки не сходят с лиц, страх исчезает, критическое мышление растворяется. Горят дома, рушатся города, но никого уже не волнует происходящее. Альбукерке, штат Нью-Мексико, превращается в странный оазис блаженства на фоне полного хаоса.

На фоне всеобщей эйфории остаётся один человек, не поддавшийся заражению. Писательница Кэрол Стурка продолжает чувствовать боль, тревогу и сомнения. Несчастье внезапно становится редким и опасным даром. Пока остальные теряют волю и личность, Кэрол сохраняет способность задавать вопросы.

Ей предстоит выяснить происхождение вируса, понять, кому выгодно принудительное счастье, и решить, возможно ли спасти человечество, когда оно больше не хочет быть спасённым. Pluribus исследует тонкую грань между утопией и кошмаром, поднимая вопросы свободы воли, природы эмоций и цены, которую приходится платить за комфортное счастье.

Сколько серий в первом сезоне?

1 сезон «Одна из многих» Pluribus состоит из 9 эпизодов. Смотреть можно сразу на Apple TV+. Серии выходят еженедельно, а финал сезона состоится 26 декабря 2025 года.

Расписание выхода серий «Одна из многих» (Pluribus) 1 сезон.

ЭпизодДата выхода
1-я серия We Is Us7 ноября 2025
2-я серия Pirate Lady7 ноября 2025
3-я серия Grenade14 ноября 2025
4-я серия Please, Carol21 ноября 2025
5-я серия Got Milk26 ноября 2025
6-я серия HDP5 декабря 2025
7-я серия The Gap12 декабря 2025
8-я серия Charm Offensive19 декабря 2025
9-я серия Episode 926 декабря 2025
