В Алисе AI заработал агент для поиска лучших цен

Яндекс открыл первым пользователям новые возможности в Алисе AI. В ней появились ИИ-агент «Найти дешевле» и режим «Исследовать». Доступ получили 100 тысяч человек из числа записавшихся на раннее тестирование. Расширение функциональности будет происходить постепенно через лист ожидания.

ИИ-агент «Найти дешевле» позволяет поручить Алисе поиск самых выгодных предложений на выбранный товар. Пользователь отправляет ссылку, после чего нейросеть анализирует миллиарды предложений в интернете, включая маркетплейсы и локальные сайты, проверяет наличие с учётом региона и формирует подборку оптимальных вариантов.

Для части товаров доступна покупка прямо в чате через «Купить в 1 клик» с оплатой Яндекс Пэй и доставкой. Также предусмотрены персональные скидки, доступные только внутри Алисы AI.

Режим «Исследовать» предназначен для глубокой аналитической работы. Он рассчитан на задачи, где требуется сбор и анализ большого объёма данных, расчёты и погружение в тему.

Алиса AI самостоятельно формирует план исследования, делает десятки поисковых запросов, изучает сотни источников, анализирует данные и готовит структурированный отчёт с выводами и рекомендациями. При необходимости нейросеть задаёт уточняющие вопросы и автоматически корректирует ход исследования.

В Яндексе сообщили, что в списке ожидания на новые возможности уже более миллиона человек. После этапа раннего доступа функции станут доступны всем пользователям в России.

В дальнейшем в Алисе AI появятся и другие ИИ-агенты, включая помощников для выбора и бронирования ресторанов и сервисов, а также инструменты для автоматического ведения дел, заметок и напоминаний в разделе «Моя память».