Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии | The GEEK
close
Новости

Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии

Компания продолжит зарабатывать и брать комиссию.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:08

Apple внесла изменения в правила iOS в Японии для соблюдения местного Закона о конкуренции мобильного ПО (MSCA). Компания разрешила работу сторонних магазинов приложений и использование альтернативных способов оплаты.

Сторонние магазины iOS-приложений должны пройти процедуру авторизации. Apple также сохранит базовую проверку всех приложений, чтобы убедиться в отсутствии вредоносного ПО и других серьёзных угроз. Комиссия за покупки в приложениях, распространяемых вне App Store, составит 5%.

Разработчики получат возможность предлагать оплату цифровых товаров и услуг через альтернативные платёжные системы, а также размещать ссылки, которые перенаправляют пользователей на внешние сайты для совершения покупок.

В Apple заявили, что продолжают сотрудничество с японскими регуляторами, однако отметили, что новые требования повышают риски мошенничества, распространения вредоносного ПО и угрозы для конфиденциальности и безопасности пользователей.

Apple в iOS 26.3 откроет уведомления iPhone для сторонних устройств по требованию ЕС

Apple в iOS 26.3 откроет уведомления iPhone для сторонних устройств по требованию ЕС

Ранее Apple пошла на аналогичные шаги в других регионах. В 2024 году компания разрешила сторонние магазины приложений в ЕС из-за требований Закона о цифровых рынках, а также позволила разработчикам в США добавлять ссылки на внешние способы оплаты с сохранением комиссии.

id·216412·20251218_1708
США пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за давления на Apple, Google и Microsoft
Юбилейный iPhone может стать «одним куском стекла»
Apple и крупнейшие IT-компании отправят инженеров на работу в Белый дом
Apple в iOS 26.3 откроет уведомления iPhone для сторонних устройств по требованию ЕС
iOS 26 делает фотографии красными, если они сняты на Android
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось
Новый iPad 12-го поколения может перейти на процессор A19
Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году
«Сбербанк Онлайн» вновь появился в App Store
Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры