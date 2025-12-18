Apple разрешила сторонние магазины приложений и альтернативные платежи в Японии

Apple внесла изменения в правила iOS в Японии для соблюдения местного Закона о конкуренции мобильного ПО (MSCA). Компания разрешила работу сторонних магазинов приложений и использование альтернативных способов оплаты.

Сторонние магазины iOS-приложений должны пройти процедуру авторизации. Apple также сохранит базовую проверку всех приложений, чтобы убедиться в отсутствии вредоносного ПО и других серьёзных угроз. Комиссия за покупки в приложениях, распространяемых вне App Store, составит 5%.

Разработчики получат возможность предлагать оплату цифровых товаров и услуг через альтернативные платёжные системы, а также размещать ссылки, которые перенаправляют пользователей на внешние сайты для совершения покупок.

В Apple заявили, что продолжают сотрудничество с японскими регуляторами, однако отметили, что новые требования повышают риски мошенничества, распространения вредоносного ПО и угрозы для конфиденциальности и безопасности пользователей.

Ранее Apple пошла на аналогичные шаги в других регионах. В 2024 году компания разрешила сторонние магазины приложений в ЕС из-за требований Закона о цифровых рынках, а также позволила разработчикам в США добавлять ссылки на внешние способы оплаты с сохранением комиссии.