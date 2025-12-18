В Steam стартовала большая зимняя распродажа | The GEEK
В Steam стартовала большая зимняя распродажа

Закончится 5 января.
Редакция The GEEK сегодня в 23:09

Valve запустила традиционную зимнюю распродажу в Steam. Акция продлится до 5 января и охватывает тысячи игр, включая крупные релизы и недавние новинки. Подборки самых выгодных предложений уже вынесены на главную страницу магазина, доступность тайтлов зависит от региона.

Скидки получили в том числе заметные игры 2025 года, среди них Dispatch, Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders, Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Kingdom Come: Deliverance II и другие проекты.

В магазине очков Steam появился тематический зимний набор. В него входят фоны профиля, стикеры и анимированные аватары. Стоимость комплекта составляет 21 890 очков.

В российском регионе снижены цены на Baldur’s Gate 3, Elden Ring, Hades II, Dune: Awakening, Warhammer 40K: Space Marine 2 и другие популярные игры.

В зарубежных регионах также действуют крупные скидки, включая Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Mass Effect Legendary Edition и Assassin’s Creed Shadows.

Зимняя распродажа завершится 5 января.

