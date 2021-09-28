HUAWEI представила доступный игровой монитор MateView GT SE

Huawei объявила о расширении игровых мониторов серии HUAWEI MateView GT и представляет на российском рынке новую модель MateView GT SE, оснащённую изогнутым 34-дюймовым экраном с разрешением 3К и частотой обновления 165 Гц. Новинка в обновлённой комплектации унаследовала преимущества предыдущей версии, но отличается лёгким весом за счёт лаконичного дизайна подставки (без встроенного саундбара) и более низким ценником.

Монитор HUAWEI MateView GT обладает разрешением 3440×1440 пикселей при соотношении сторон 21:92 и радиусом кривизны 1500R. Частота обновления экрана 165 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен и отвечает высоким требованиям профессиональных геймеров.







Яркость монитора до 350 нит с контрастностью до 4000:1. Также есть поддержка технологии HDR 10. Монитор имеет сертификат защиты зрения от компании TÜV Rheinland, который подтверждает низкий уровень синего излучения подсветки и отсутствие мерцания.

Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, портом USB Type-C для зарядки мобильных устройств. Кроме того, имеется 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников и микрофона. Также есть возможность настроить положение экрана – отрегулировать высоту и угол наклона. Монитор может подниматься на 110 мм и наклоняться на 5 градусов вперёд и 20 градусов назад.

Предварительный заказ в России на новые мониторы стартует 28 сентября 2021 года. Рекомендованная розничная цена HUAWEI MateView GT составит 39 999 рублей.