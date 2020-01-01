Huawei P30 Lite обновился до Android 10
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Huawei P30 Lite обновился до Android 10

Компания Huawei порадовала всех обладателей модели P30 Lite, которым стала доступна фирменная оболочка EMUI 10, основанная на Android 10. Однако стоит сказать, что апдейт достаточен велик по объему – 3,93 ГБ. А вот бета-тестерам досталась менее объемное обновление. Кстати, апдейт EMUI 10.0.0.159 уже доступен по воздуху или в приложении HiCare.

Что касается инноваций, которые вносит EMUI 10, то здесь сразу же выделим изменения пользовательского интерфейса, в котором стали доступны «журнальный» стиль с заголовками и колонками. Нельзя не отметить полноэкранную систему управления жестами.

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Разительные изменения коснулись и «Темного» режима, который разработчики переработали и теперь он наиболее комфортен и приятен в работе. Естественно, нельзя было не отметить и режим AOD (Always-on Display). Теперь здесь можно настраивать не только цветовые схемы по своему вкусу, но и добавлять виджеты.

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