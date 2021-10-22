Huawei начала продавать в России смартфон HUAWEI nova 8i

Компания Huawei объявила о старте продаж смартфона HUAWEI nova 8i. Он получил дисплей с минимальными рамками, камеру на 64 МП и аккумулятором 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт.

Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080×2376 пикселей, а также поддерживает цветовую палитру DCI-P3.

Новинка обладает основной камерой с крупным сенсором с диагональю 1/1,7 дюйма и разрешением 64 МП. Также есть ультраширокоугольная камера 8 МП и отдельная камера для макросъёмки 2 МП.

Фронтальная камера получила разрешение на 16 МП. Она расположилась в овальном отверстии в верхнем левом углу экрана вместе с сенсором, отвечающим за измерение цветовой температуры внешнего освещения.

Устройство работает под управлением ОС EMUI 11 (без сервисов Google) и поддерживает фирменные сервисы экосистемы HUAWEI Mobile Services.

Официальные продажи HUAWEI nova 8i в России стартуют с 22 октября. Он обойдётся покупателю в 26 999 рублей и будет предлагаться со встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.