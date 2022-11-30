Huawei начала продавать восстановленные складные смартфоны Mate X2 5G в Китае

Huawei выпустил складной телефон Mate X2 в 2021 году, это была третья модель компании в таком форм-факторе. После этого некоторое время модель была недоступна на рынке, возможно, из-за исчерпания запаса процессоров Kirin 9000.

Теперь компания вернула Mate X2 5G в продажу, но уже в виде восстановленных версий (Refurbished). Модели доступны в конфигурации памяти 8 ГБ + 256 ГБ по цене 17 499 юаней (2 470 долларов), то есть по цене они не отличаются от новых.

Huawei Mate X2 оснащен 6,45-дюймовым внешним OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и вырезом в форме таблетки для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. В разложенном виде диагональ внутреннего OLED-дисплея составляет 8 дюймов, частота обновления экрана — 90 Гц.

Устройство оснащено четырьмя модулями камеры на задней панели: 50 + 16 + 12 + 8 МП. Сканер отпечатка расположен сбоку. Также есть NFC.

Восстановленные устройства поставляются в новой розничной упаковке с оригинальными аксессуарами Huawei и получают годичную гарантию. В них используется SoC Kirin 9000 5G с 5-нанометровым техпроцессом и более чем 15 миллиардов транзисторов. В смартфоне есть аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт.