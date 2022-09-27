Huawei выпустила Mate 50 Pro для Европы

Huawei представила свой флагманский Mate 50 Pro на европейском рынке. Ценник на смартфон стартует с €1299.

Сразу стоит отметить, что сервисов и приложений Google смартфон не получил. Так что Mate 50 Pro станет покупкой «на любителя».

У устройства 6,74-дюймовый OLED дисплей с защитным стеклом Kunlun — Huawei не может использовать распространенный Gorilla Glass из-за санкций США. Процессором выступает Snapdragon 8 Plus Gen 1, есть аккумулятор на 4700 мАч + поддержка быстрой 66-ваттной зарядки. Основная камера Xmage с датчиками 50, 64 и 13 Мп.

Европейская версия Mate 50 Pro не поддерживает спутниковую связь. Она доступна только в китайских моделях за счет протокола Beidou Satellite Message 3. Нет и поддержки 5G.

Смартфон будет поставляться в черном и сером цветах, а также в версии «под кожу». Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

8/256 Гб — €1299;

8/512 Гб — €1399.

Huawei Mate 50 Pro будет работать под управлением Android с оболочкой EMIUI 13, в Китае он работает на Harmony OS 3.0.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!