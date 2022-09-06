Huawei представила серию смартфонов Mate 50 со спутниковой связью

Компания Huawei представила серию Mate 50 в Китае. Судя по всему, новые смартфоны получат весьма мощное оснащение.

Mate 50 Pro

Модель Mate 50 Pro получила тройную камеру, изогнутый OLED дисплей с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 300 Гц.

Камера получила такие модули:

Основная 50 МП (Sony IMX766), есть оптический стабилизатор;

Сверширокоугольная 13 МП (Sony IMX688);

Телефото 64 МП, перископ, оптический стабилизатор, оптический зум 3,5.

Обещана также система связи со спутниками системы Beidou, защита от воды (погружение до 6 метров) и несколько цветов. В списке есть такие:

Golden Black (черное золото);

Timeless Purple (розовый);

Iced silver (холодное серебро);

Mountain Breaking Dawn (темно-серебристый);

Mountain morning glory

В числе других особенностей отмечается 66-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Mate 50

Этот смартфон получил дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления изображения в 90 Гц.

Камера получила такие модули:

Основная 50 МП (Sony IMX766), есть оптическая стабилизация;

Сверхширокоугольная 13 МП (Sony IMX688);

Телефото 12 МП, есть оптическая стабилизация.

Ёмкость батареи составит 4460 мАч, есть быстрая зарядка на 66 Вт по кабелю и 50 Вт в беспроводном режиме.

Стоимость серии Mate 50:

Mate 50

Mate 50 128 ГБ от 4999 юаней (~ 43 782 ₽);

Mate 50 256 ГБ от 5499 юаней (~ 48 161 ₽);

Mate 50 512 ГБ от 6499 юаней (~ 56 919 ₽).

Mate 50 Pro

Mate 50 Pro 256 ГБ от 6799 юаней (~ 59 547 ₽);

Mate 50 Pro 512 ГБ от 7799 юаней (~ 68 305 ₽).

Mate 50 RS

Mate 50 RS 512 ГБ от 12999 юаней (~ 113 848 ₽);

Mate 50 E

Mate 50E 128 ГБ от 3999 юаней (~ 35 024 ₽);

Mate 50E 256 ГБ от 4499 юаней (~ 39 403 ₽).

Когда серия Mate 50 доберется до международного рынка, не сообщается.

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