Huawei представила серию смартфонов Mate 50 со спутниковой связью

Компания Huawei представила серию Mate 50 в Китае. Судя по всему, новые смартфоны получат весьма мощное оснащение.
Mate 50 Pro
Модель Mate 50 Pro получила тройную камеру, изогнутый OLED дисплей с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 300 Гц.
Камера получила такие модули:
- Основная 50 МП (Sony IMX766), есть оптический стабилизатор;
- Сверширокоугольная 13 МП (Sony IMX688);
- Телефото 64 МП, перископ, оптический стабилизатор, оптический зум 3,5.
Обещана также система связи со спутниками системы Beidou, защита от воды (погружение до 6 метров) и несколько цветов. В списке есть такие:
- Golden Black (черное золото);
- Timeless Purple (розовый);
- Iced silver (холодное серебро);
- Mountain Breaking Dawn (темно-серебристый);
- Mountain morning glory
В числе других особенностей отмечается 66-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка.
Mate 50
Этот смартфон получил дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления изображения в 90 Гц.
Камера получила такие модули:
- Основная 50 МП (Sony IMX766), есть оптическая стабилизация;
- Сверхширокоугольная 13 МП (Sony IMX688);
- Телефото 12 МП, есть оптическая стабилизация.
Ёмкость батареи составит 4460 мАч, есть быстрая зарядка на 66 Вт по кабелю и 50 Вт в беспроводном режиме.
Стоимость серии Mate 50:
Mate 50
- Mate 50 128 ГБ от 4999 юаней (~ 43 782 ₽);
- Mate 50 256 ГБ от 5499 юаней (~ 48 161 ₽);
- Mate 50 512 ГБ от 6499 юаней (~ 56 919 ₽).
Mate 50 Pro
- Mate 50 Pro 256 ГБ от 6799 юаней (~ 59 547 ₽);
- Mate 50 Pro 512 ГБ от 7799 юаней (~ 68 305 ₽).
Mate 50 RS
- Mate 50 RS 512 ГБ от 12999 юаней (~ 113 848 ₽);
Mate 50 E
- Mate 50E 128 ГБ от 3999 юаней (~ 35 024 ₽);
- Mate 50E 256 ГБ от 4499 юаней (~ 39 403 ₽).
Когда серия Mate 50 доберется до международного рынка, не сообщается.
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