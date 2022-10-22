Huawei представила доступные Hi Nova 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 778G

Huawei выпустила под своим суббрендом Hi Nova два новых смартфона — Hi Nova 10 и 10 Pro. Оба устройства получили процессор Snapdragon 778G с поддержкой 5G.

Напомним, что Huawei под брендом Hi Nova обычно перевыпускает свои уже существующие смартфоны. А самой компанией Hi Nova владеет государственная китайская почта China Post.

Новинки объединяет AMOLED экраны с частотой обновления 120 ГЦ. Сами диагонали разные: 6,67 дюймов у базового Hi Nova 10; у Pro-версии — 6,78 дюймов. Основные камеры одинаковые — по 50 Мп. Вариации с памятью тоже идентичны: по 8 Гб оперативной памяти и 128/256 ГБ флэш-памяти.

Емкость аккумулятор тоже разная. У базовой модели — 4000 мАч + поддержка 66-ваттной зарядки, у Pro — 4500 мАч + поддержка 100-ваттной зарядки.

Стоимость в зависимости от памяти следующая:

Hi Nova 10 (8 Гб оперативной/128 Гб флеш-памяти) — $399;

Hi Nova 10 (8 Гб оперативной/256 Гб флеш-памяти) — $438;

Hi Nova 10 Pro (8 Гб оперативной/128 Гб флеш-памяти) — $505;

Hi Nova 10 Pro (8 Гб оперативной/256 Гб флеш-памяти) — $547.