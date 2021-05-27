Смарт-очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II появились в России

Huawei объявила об официальном старте продаж в России смарт-очков HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II, созданных в сотрудничестве с известным корейским брендом оптических и солнцезащитных очков GENTLE MONSTER и сочетающих в себе функции стильного аксессуара и аудиогарнитуры с интеллектуальным управлением. Второе поколение устройства, впервые представленное в октябре 2020 года, получило новый дизайн, усовершенствованную аудиосистему и широкий набор функций.

Умные очки Eyewear II получили разработанную HUAWEI функцию акустической защиты приватности. Ультратонкий динамик полуоткрытого типа с большой амплитудой обеспечивает стереофоническое звучание и при этом эффективно нейтрализует утечки звука.

Тонкие дужки очков изготовлены из лёгкого и прочного пластика с добавлением диоксида титана. Петли дужек выполнены из эластичного и прочного материала, который обеспечивает хорошее удерживание и не давит при этом на виски. Увеличенный по сравнению с первым поколением смарт-очков угол изгиба дужек (с 12° до 20°) обеспечивает более комфортную и надёжную посадку.







По сравнению с первым поколением, новые очки получили более крупные и тонкие динамики, обладающие увеличенной амплитудой, которые обеспечивают качественное звучание, что особенно ярко проявляется при прослушивании музыки, играх или просмотре видеоконтента.

В смарт-очках второго поколения обновилась интеллектуальная система управления жестами. Для сопряжения со смартфоном пользователю нужно коснуться левой дужки. Чтобы переключить трек или изменить громкость, можно сделать несколько «свайпов», не вынимая смартфон из кармана. Интеллектуальный алгоритм автоматически определяет положение очков, используя данные сенсоров. Очки автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда пользователь снимает их, и возобновляют, если он надевает их обратно в течение трёх минут.

Среди других новых интеллектуальных функций Eyewear II — упрощённое взаимодействие со смартфоном. Если снять очки на время и потом снова надеть их, на экране смартфона появляется окно, позволяющее проверить уровень заряда аккумулятора. Нажав на него, пользователь мгновенно переходит в меню настроек, где можно получить более подробную информацию об устройстве.

Также очки Eyewear II отличаются мощным аккумулятором, позволяющим непрерывно воспроизводить музыку в течение пяти часов без подзарядки. Технология быстрой беспроводной зарядки через NFC позволяет подзаряжать очки в любой удобный момент.

Цены и доступность

Смарт-очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II поступят в продажу в России с 28 мая 2021 года в официльные магазины HUAWEI и в магазины-партнёры компании.

Пользователям будут доступны две версии, с солнцезащитными и прозрачными линзами, cтоимость которых составит 29 990 рублей.

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