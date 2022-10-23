Huawei выпустила глобальную EMUI 13

Huawei выпустила прошивку EMUI 13 Она предназначена для смартфонов глобального рынка, так как китайские устройства работают на HarmonyOS.

EMUI 13 перекликается с недавно вышедшей HarmonyOS 3.0. Что нового:

Stack to Save. Добавились гибкие виджеты, их можно перемещать, комбинировать и менять их размер.

Drag to Share. Позволяет с помощью длительного нажатия на любой текст, рисунок или файл, перетащить его в SuperHub. Оттуда можно отправлять выбранное куда угодно и любым удобным способом.

SuperStorage. Функция освобождает место в флеш-памяти до 20 Гб. Она умеет сжимать приложения, которые не используются, а также удалять одинаковые и невостребованные файлы.

Audio projection. Функция, благодаря которой можно транслировать с одного телефона на два подсоединенных аудиоустройства (например, на две пары наушников).

Multi-Tasking Made Easy. Позволяет транслировать и работать на нескольких экранах.

Также Huawei заявляет об улучшение безопасности и конфиденциальности. Компания добавила понятную и простую панель, которая показывает какие приложения часто запрашивают персональные данные пользователи и уведомляет об обнаруженных угрозах.

Когда и на какие смартфоны начнет распространяться EMUI 13 не раскрывается.