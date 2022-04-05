Huawei расширяет бета-тестирование EMUI 12 в России

Huawei объявила о расширении программы бета-тестирования новой EMUI 12 в России. Об этом компания написала на своем официальном сайте.

Сама программа запустилась еще в ноябре. Тогда для регистрации принимались владельцы серии Huawei P40, в декабре список смартфонов пополнился.

Сейчас бренд зазывает на бета-тест более старые и доступные версии:

Huawei Nova lite 3,

Huawei Mate 20 lite,

Huawei P20 Pro,

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei P20,

Huawei P30 lite.

Владельцы этих смартфонов могут подать заявку на бета-тест EMUI 12. Важно, чтобы смартфон был предназначен именно для использования на территории России. То есть «серые» устройства принять участие не смогут.

Сроки подачи заявок отличаются в зависимости от модели устройства, их можно посмотреть на сайте.

Фирменная оболочка EMUI 12 обещает много изменений: повышение безопасности пользовательских данных и упрощение процесса взаимодействия между планшетами и ноутбуками. Также появится новая шторка и бесступенчатая регулировка шрифта.

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