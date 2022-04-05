Huawei расширяет бета-тестирование EMUI 12 в России

Huawei объявила о расширении программы бета-тестирования новой EMUI 12 в России. Об этом компания написала на своем официальном сайте.
Сама программа запустилась еще в ноябре. Тогда для регистрации принимались владельцы серии Huawei P40, в декабре список смартфонов пополнился.
Сейчас бренд зазывает на бета-тест более старые и доступные версии:
- Huawei Nova lite 3,
- Huawei Mate 20 lite,
- Huawei P20 Pro,
- Huawei Y9 Prime 2019,
- Huawei P20,
- Huawei P30 lite.
Владельцы этих смартфонов могут подать заявку на бета-тест EMUI 12. Важно, чтобы смартфон был предназначен именно для использования на территории России. То есть «серые» устройства принять участие не смогут.
Сроки подачи заявок отличаются в зависимости от модели устройства, их можно посмотреть на сайте.
Фирменная оболочка EMUI 12 обещает много изменений: повышение безопасности пользовательских данных и упрощение процесса взаимодействия между планшетами и ноутбуками. Также появится новая шторка и бесступенчатая регулировка шрифта.
Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!
Комментарии