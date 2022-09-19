Honor готовит бюджетный смартфон с камерой 50 Мп

Honor анонсировала бюджетный смартфон Honor X6 с большим экраном и хорошей батарей. Стоимость новинки — всего $130.

Смартфон получит 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и тонкими рамками. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 10-ваттной зарядки. Предполагается, что процессором послужит MediaTek, но какая конкретно платформа не известно.

Основная камера получит главный датчик на 50 Мп. Плюс будут дополнительные датчики, характеристики которых пока не известны. В любом случае, это хорошая камера для смартфона такого сегмента.

Пока известно только про одну конфигурацию с 4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти. Цветовых вариации будет три: черный, синий и белый.

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