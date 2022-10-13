Honor представила доступный игровой смартфон X40 GT 5G

Honor выпустил доступный смартфон для геймеров под названием X40 GT 5G. Устройство представлено в трех «гоночных» дизайнах.

У новинки 6,81-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Процессором выступает мощный, но немного устаревший Snapdragon 888, при этом производитель все равно обещает высокие показатели производительности. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч + поддержка 66-ватной зарядки.

Также Honor X40 GT 5G получил фирменную технологию GPU Turbo X, она отвечает за улучшение производительности, регулирует температуру и снижает энергопотребление в играх.

Основная камера тройная: 50, 2 и 2 Мп. У фронтальной — 16 Мп.

Помимо прочего есть боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, оперативная память типа LPDDR5, хранилище — UFS 3.1. Толщина — 8,45 мм, вес— 202 грамма. Всего доступны две конфигурации:

8/256 Гб — $274;

12/256 Гб — $315.

Сейчас Honor X40 GT 5G доступен только для предзаказа на китайской площадке JD.

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