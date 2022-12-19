Honor представит до конца года Honor 80 GT и неизвестный планшет

Honor только недавно представила серию Honor 80, а уже тизерит новую презентацию.

Компания готовится представить Honor 80 GT и неизвестный планшет. Предположительно, это может быть Honor Tablet V8 Pro с процессором MediaTek Dimensity 8100.

По слухам, Honor 80 GT получит OLED дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 144 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8 Plus Gen 1, объем оперативной памяти будет достигать 16 Гб. Также будет тройная камера, с главным 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX800.

Анонс новинок состоится 26 декабря.