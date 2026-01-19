Представлен HONOR Magic 8 Pro Air — сокрушительный удар по iPhone Air

HONOR анонсировала в Китае ультратонкий и компактный флагманский смартфон Magic 8 Pro Air. Ключевая особенность — сочетание небольшой толщины (6,1 мм), приличного набора камер и топового «железа».

HONOR Magic 8 Pro Air получил 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Аппаратной основой устройства стал процессор MediaTek Dimensity 9500. Его дополняют 12/16 ГБ ОЗУ, 256/512/1024 ГБ ПЗУ, а также аккумулятор на 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт.

Magic 8 Pro Air оснащён достойным набором камер:

Основная — 50 Мп с сенсором 1/1,3″, диафрагмой f/1,6, эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией.

Широкоугольная — 50 Мп с диафрагмой f/2,0, автофокусом и углом обзора 122°.

Перископ — 64 Мп с диафрагмой f/2.6, 3.2-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.

Фронтальная — 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамика, защита от воды и пыли IP68/69.

В Китае цены на HONOR Magic 8 Pro Air начинаются от 4999 юаней (~55 700 рублей).