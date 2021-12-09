HONOR представила доступные TWS-наушники HONOR CHOICE Earbuds X

Компания HONOR представила для российского рынка беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X. Они обладает долгой автономностью, системой активного шумоподавления во время звонков и доступной ценой.

Наушники оснащены поддержкой Bluetooth 5.2 и способны проработать до 6 часов в режиме непрерывного воспроизведения музыки и до 28 часов с использованием зарядного чехла. Вес каждого наушника составляет 4,3 г и имеет длину 3,3 см.

HONOR CHOICE Earbuds X поддерживают сенсорное управление воспроизведением музыки и голосовыми вызовами. Также они степенью защиты IPX4, которая гарантирует работы при попадании капель пота или дождя.

Наушники имеют звуковой драйвер 12 мм с биодиафрагмой и алюминиевым уравновешенным якорем с медным покрытием для передачи глубоких басов и широкого звукового диапазона.

Новинка имеет специальный игровой режим, который активируется долгим нажатием на оба наушника одновременно в течение 3 секунд. Задержка звука составит 125 мс.

Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X доступны в цвете «ледяной белый» и «полночный черный» начиная с 10 декабря по рекомендованной розничной цене 2 990 рублей.