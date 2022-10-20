Honor представила бюджетный Play 40 Plus за $165

Honor официально представила бюджетный Play 40 Plus. У смартфона большая батарея, много оперативной памяти и приятная цена от $165.

Новинку наделили 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G. Батарея получила целых 6000 мАч + поддержку 22,5-ваттной зарядки.

У основной камеры 50 Мп, у фронтальной 5 Мп.

Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и стандартный разъем для наушников. Стоимость и вариации с памятью следующие:

6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $165;

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $195;

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $220.

Пока что Honor Play 40 Plus можно купить только китайской площадке JD. Ждем появления в глобальных магазинах.

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