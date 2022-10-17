Доступный Honor Play 40 Plus появился на живом фото

В китайской соцсети Weibo опубликовали живые фотографии доступного Honor Play 40 Plus. Этот смартфон еще не представлен.

Новинке приписывают IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступит MediaTek SoC Dimensity 700, аккумулятор сделают большим — 6000 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки.

Основная камера будет сдвоенная — 50 и 2 Мп.

Стоимость Honor Play 40 Plus ожидается на уровне $150. Всего будет четыре цветовых версии: чёрная, голубая, розовая и тёмно-зелёная.

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