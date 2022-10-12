Honor выпустила детские умные часы за $42

Honor выпустила детские умные часы Honor Children’s Watch 4G. Новинка предлагается по приятной цене в $42, позже стоимость вырастет до $46.

Производитель сообщает о восьмиуровневой системе позиционирования на основе ИИ. По словам Honor, это позволяет записывать движения ребенка в течение всего дня. Само устройство позиционируется, в первую очередь, как устройство для мониторинга перемещений своего ребенка.

В Children’s Watch 4G есть LTE, камера для видеозвонков, кнопка SOS, аккумулятор на 850 мАч, режим энергосбережения и защита от воды по стандарту IP68.

Часы доступны в двух цветах: кораллово-розовом и голубом.

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