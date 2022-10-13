Honor выпустит Honor 80 Pro+ с камерой 200 Мп

Honor готовит конкурента линейке Xiaomi 12T. Компания выпустит флагманский Honor 80 Pro+ с 200-мегапиксельной камерой. О его характеристиках рассказал популярный инсайдер Digital Chat Station.

Новинка получит экран с разрешением 1,5K, камеру с датчиком 200 Мп, 12 Гб оперативной памяти и 100-ваттную зарядку. Процессором приписывают Snapdragon 8 Gen 1 или 8 Plus Gen 1. По характеристикам, устройство напоминает Xiaomi 12T Pro, который поступил в продажу в России сегодня.

Также вместе с Honor 80 Pro+ выйдет базовый Honor 80 на Dimensity 1080 и более мощный Honor 80 Pro на Snapdragon 778G. Всю линейку должны представить до конца 2022 года.

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