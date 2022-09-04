Серия смартфонов Honor 70 начала продаваться в Европе

В мае 2022 года, компания Honor представила для китайского рынка серию смартфонов Honor 70. Новинки получили чипсет Snapdragon 778G+, основную камеру на 54 Мп с сенсором Sony и 120-Гц OLED-панель. Кроме того, аппарат может похвастаться батарейкой на 4800 мАч с 66-Вт зарядкой и работой под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Именно такое описание характеристик получили две модели Honor 70 5G, которые на днях появились в продаже для международного рынка.

Стоимость базового Honor 70 5G в Европе составляет 549 и 599 евро за версию 8/128 и 8/256 ГБ соответственно. На выбор черный, серебристый и зеленый варианты. Также к основной покупке идёт подарок в виде фирменного чехла и наушники Earbuds 3 Pro.

Дата выхода Honor 70 5G на российском рынке пока неизвестна, но, по всей видимости, ждать осталось недолго.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!