Стартовали продажи смартфона HONOR 30i в России

Бренд HONOR объявил о старте продаж нового смартфона из флагманской серии HONOR 30 – HONOR 30i.

Смартфон оснащен тройной камерой с разрешением 48 МП, AMOLED экраном 6,3 дюйма с интегрированным сканером отпечатков пальцев, батареей 4000 мАч и другими функциями.

Приобрести новинку можно в официальном интернет-магазине HONOR и других партнёров бренда за 17 990 рублей.

При покупке устройства в официальном интернет-магазине пользователи смогут получить подарок на выбор: фитнес-трекер или спортивные наушники, а также дополнительную скидку 2 000 рублей при условии подписки на сайте.