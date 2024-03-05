Hogwarts Legacy 2 находится в активной разработке на новом движке

После успеха Hogwarts Legacy, неудивительно, что разработчики из Avalanche Software работают над продолжением игры.

В этом свете интерес представляет недавно обнаруженный список открытых вакансий в студии. В одном из объявлений говорится, что разработчики ищут старшего художника по персонажам, акцентируя внимание на необходимости опыта работы с Unreal Engine 4/5.

Скриншот вакансии Avalanche Software Скриншот вакансии Avalanche Software Скриншот вакансии Avalanche Software

Переход к Unreal Engine 5 сулит значительные улучшения в игровом процессе и графике по сравнению с предыдущей версией движка.

Учитывая, что первую часть Hogwarts Legacy разработали на Unreal Engine 4, предполагается, что для новой части студия выберет обновленный и более продвинутый движок. Однако, сиквел точно не стоит ждать в ближайшие годы.