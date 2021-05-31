Умные часы с HarmonyOS 2.0 показали вживую на видео

В сети появилось живое видео, которое демонстрирует умные часы с HarmonyOS 2.0. Речь идёт о модели Huawei Watch 3, которую покажут 2 июня. Часы выйдут в двух версиях — обычной и Pro. В первой версии будет только Bluetooth, а во второй — ещё и eSIM и возможностью полноценной автономной работы в сети.

На видео показали интересный эффект масштабирования, а также плавную работу интерфейса. Новым часам приписывают функцию мониторинга сна и пульса, а также умение определять кислородное насыщение крови и регистрировать ЭКГ.

А ранее в сети появились живые фото новинки:

Дата выхода новинки пока не сообщается. Хотя предположительная стоимость в Европе составит 200-300 евро.

The GEEK в Telegram