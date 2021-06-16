Сервера GTA Online для PS3 и Xbox 360 закроют в декабре

Компания Rockstar Games объявила, что скоро прекратит поддержку серверов своих игр на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Уже 16 сентября закроют сервера L.A. Noire и Max Payne 3.

Следующими на очереди будут сервера Grand Theft Auto Online. Они будут отключены с 16 декабря. Также в оффлайн уйдёт сайт для отслеживания статистики игроков на PS3 и Xbox 360. Сами аккаунты удалят.

При этом перенос прогресса на более современные консоли не предусмотрен, так что данные будут удалены полностью. А вот сюжетные режимы всех игр останутся незатронутыми.

Отметим, что GTA Online сейчас поддерживается на PS4, Xbox One и PC, а до конца года появится также на PS5 и Xbox Series. Там будет улучшенная и расширенная версия.

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