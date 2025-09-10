Apple показала повербанк для iPhone Air: $99 и почти вдвое толще смартфона | The GEEK
Новости

Apple показала повербанк для iPhone Air: $99 и почти вдвое толще смартфона

MagSafe Battery разработан под размеры iPhone Air, но может подойти и к iPhone 17 Pro Max.

The Verge опубликовало фотографии ультратонкого iPhone Air вместе с новым внешним аккумулятором MagSafe Battery. На снимках видно, что батарея практически закрывает всю заднюю панель устройства и по толщине заметно превосходит сам смартфон.

Новый MagSafe Battery разработан специально для iPhone Air и стоит $99. Apple заявляет, что аксессуар легко помещается в карман и обеспечивает до 65% дополнительного заряда.

Несмотря на компактный корпус самого iPhone Air, использование аккумулятора частично нивелирует эффект сверхтонкого дизайна — смартфон становится заметно толще.

Какая ёмкость аккумуляторов в новых айфонах

Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Батарея рассчитана именно под размеры iPhone Air. Теоретически она совместима и с другими моделями на MagSafe, но корректно подойдёт только к iPhone Air и, возможно, к iPhone 17 Pro Max. С моделью с экраном 6,3 дюйма использовать её вряд ли получится.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Валентин Снежин
