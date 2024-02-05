Инвесторы выкупили российский «Яндекс» у Yandex N.V.

Группа инвесторов выкупила российский «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V. за 475 миллиардов рублей.

Новой головной компанией Яндекса станет МКАО «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором компании останется Артём Савиновский.

Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

Все формальности должны быть завершены к началу 2025 года. Однако Yandex N.V. обязана изменить свое название и прекратить использовать бренд «Яндекс» к 31 июля.