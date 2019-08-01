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Новости

Google запустит бесплатное резервное копирование в облаке для iPhone и Android-смартфонов

Еще два года назад был запущен сервис Google One, который только сейчас получил необходимый функционал для многих пользователей. Речь идет о возможности создавать резервную копию вашего устройства. Причем эта функция теперь доступна как для Android, так и для iOS.

Что же входит в резервное копирование для iOS-устройств? Это сохранение множество полезных и необходимых для пользователя файлов.

  • Фотографии и видео;
  • Контакты;
  • События в календаре.

Столь полезная возможность позволяет управлять файлами как из веб-приложения, так и с помощью отдельного приложения, которое можно загрузить из магазина приложений.

Для такого хранения пользователю отведено 15 ГБ, которые связаны с его учетной записью Google. Кроме того, кому такого пространства не хватит для хранения своих данных, компания предусмотрела платные тарифы. Так, за хранения 100 лишних МБ данных будет взиматься плата в 2 доллара. Уже в ближайшее время для обладателей гаджетов на iOS выйдет приложение, а версия для Android будет обновлена. А вот список стран, где действует такая возможность, можно посмотреть здесь.

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