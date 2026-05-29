Складной iPhone Ultra раскрыл производитель чехлов

Производитель аксессуаров iFunSmart опубликовал изображения чехлов для будущего складного iPhone Ultra. По ним можно оценить дизайн до официального анонса.
Редакция The GEEK сегодня в 10:01
В сети появились изображения чехлов для будущего складного iPhone Ultra. Их опубликовал производитель аксессуаров iFunSmart, который уже начал готовить линейку защитных кейсов для устройства.

Подобные утечки обычно считаются достаточно достоверными: производители чехлов получают CAD-макеты смартфонов заранее, поскольку аксессуары должны точно соответствовать размерам корпуса и расположению элементов.

Судя по опубликованным изображениям, складной iPhone Ultra получит тонкий корпус, двойную основную камеру и кнопку Camera Control. При этом отдельной кнопки Action на макетах не видно.

Также утечка указывает на возможный отказ Apple от полноценного MagSafe внутри корпуса. На чехлах присутствует кольцо под магниты, однако источники предполагают, что магнитная система может быть встроена только в аксессуар, а не в сам смартфон.

По слухам, складной iPhone Ultra получит внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний дисплей на 7,8 дюйма. В сложенном состоянии толщина устройства составит около 9,5 мм, а в раскрытом — примерно 4,5 мм.

Среди ожидаемых характеристик также называют чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, две камеры по 48 Мп и Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID. Отдельного телеобъектива у устройства, вероятно, не будет.

По предварительным данным, Apple представит складной iPhone Ultra осенью 2026 года вместе с серией iPhone 18 Pro. Ожидаемая цена — около $2000.

