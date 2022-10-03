Google отключила Google Translate в Китае

Компания Google отключила доступ к онлайн-переводчику Google Translate для жителей Китая. При попытке воспользоваться сервисом, пользователя перенаправляет на сайт переводчика, зарегистрированный в Гонконге, но который отказывается работать в КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

В самой компании объяснили, что сервис был закрыт из-за низкого спроса среди китайских пользователей.

При этом переводчик от Google был одним из немногих американских сервисов, который продолжал работу на китайском рынке.

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