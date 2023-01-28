Google представила нейросеть для генерации музыки по текстовому описанию

Google представила свою новую нейросетевую модель для создания музыки MusicLM. Ей можно просто напеть или насвистеть мелодию, чтобы получилась полноценная композиция.

Кроме того, нейросеть может генерировать треки по текстовому описанию, загруженному изображению или образцу музыки. MusicLM обучена на ранее загруженных ей данных из 280 000 часов музыки. Аудиокомпозиция создаётся в любом жанре в качестве 24 кГц.

Пока в MusicLM доступно демо из большого количества композиций. Исходный код обещают представить в этом году.