В Google Play разрешили использовать сторонние платежные системы в России

Google разрешила разработчикам использоваться сторонние платежные системы в России. Но только для покупок внутри приложения.

Начиная со 2 августа 2022 года, положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период времени. — Google

Таким образом, российские пользователи могут производить оплату покупок внутри приложения, но с помощью сторонних платёжных систем.

Напомним, что из-за санкций внутренняя платежная система Google Play перестала работать в России 10 марта.

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