Google Play начал определять 2ГИС как вредоносное приложение

В сети появились сообщения о том, что Google Play начал маркировать приложение 2ГИС как вредоносное. Согласно уведомлению системы безопасности, приложение «пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков».

В пресс-службе 2ГИС подтвердили безопасность приложения. По словам представителей картографического сервиса, его удалили из Google Play в мае 2023 года. При этом уведомления связаны с политикой Google и касаются всех удаленных из маркета приложений.

Отмечается, что запрос доступа к микрофону и журналу звонков необходим для функционирования поиска голосом и возможности звонить в организации из приложения. Доступ к SMS требуется для автоматического ввода кода подтверждения при авторизации в сервисе.