Японский Google представил длинную клавиатуру Gboard Bar

Японское подразделение Google показало физическую клавиатуру под названием Gboard Bar. Её уникальность заключается в том, что все клавиши расположены в один ряд. Общая длина клавиатуры составляет 1650 мм.

Как заявляют создатели, такая клавиатура позволяет быстрее и легче найти нужную клавишу. Более того, можно набирать текст вдвоём. Ещё Gboard Bar можно использовать как линейку или креплением для рыболовной сети.

В планах японского офиса Google выпустить гибкую версию Gboard Bar, чтобы её можно было скрутить и положить в карман.

Естественно, Gboard Bar является не более чем шуткой и предназначена для продвижения виртуальной клавиатуры от Google для iOS. Это уже не первое «изобретение» японского Google. Однако такую клавиатуру могут создать в реальности все желающие, так как все официальные чертежи опубликованы на Github для создания DIY-версии.

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