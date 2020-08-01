Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Глава Xiaomi призвал людей чаще менять смартфоны

С какой частотой вы меняете смартфоны? В среднем это два или три года. Если верить статистике, то 23% от всех пользователей делают это не чаще, чем раз в три года. А больше и не нужно, ведь ресурс смартфона рассчитан на этот период. Правда, не все производители поддерживают их столь длительное время. Это же касается и Xiaomi, глава которой посетовал на то, что люди не так часто меняют смартфоны.

2 6

Вот что он сказал по этому поводу. «Я желаю, чтобы все пользователи были благосклонны к себе и выбирали только новые устройства. Сейчас мобильные технологии развиваются быстрыми темпами, и что было новым всего года назад, сейчас уже устарело. Это касается смартфонов, которые выходят каждый год, тем более, согласно цене, они очень доступны для всех категорий граждан». И здесь он показал фотографию Redmi 9A.

4 6

Именно эта модель недавно появилась на рынке Поднебесной и в отличие от международной версии имеет 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ. Причем данный девайс имеет тот же ценник, то есть 85 долларов. Но не всем пользователям понравилось высказывание главы Xiaomi. Некоторые продолжают ходить с Mi 6, смартфоном, считающимся одним из лучших в своей категории. Более того, у него есть многочисленная армия поклонников-энтузиастов, которые поддерживают сообщество необходимой программной поддержкой.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Глава Xiaomi призвал людей чаще менять смартфоны

Стали известны характеристики и стоимость Google Pixel 4a

Samsung Galaxy Note20 могут сделать игровым смартфоном

Появились новые фотографии «раскладушки» Moto Razr 2

ByteDance готова продать американский бизнес TikTok

Утечка подтвердила выход Google Pixel 5 и 5a

Трамп может подписать указ о запрете TikTok в США уже сегодня

Подросток из США взломал более 100 учетных записей Twitter

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить