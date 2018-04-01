Гибкая раскладушка Galaxy Z Flip засветилась на видео

Известный инсайдер Бен Генкин опубликовал в своём Twitter видео с новой раскладушкой от Samsung. Смартфон ещё не представлен, его презентация состоится 11 февраля на специальном мероприятии компании. Полное название устройства — Galaxy Z Flip.

На видео раскладушка в фиолетовом цвете, в таком варианте она уже мелькала на рендерах и анонсах. Помимо этого, новинку должны представить ещё и в чёрном цвете.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

На данный момент известно, что смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей, процессор Snapdragon 855+, аккумулятор на 3300 мАч и поддержу быстрой 15-ваттной зарядки.

Ожидается, что раскладушка Galaxy Z Flip будет продавать в Европе за 1500 евро.