Гибкая раскладушка Galaxy Z Flip засветилась на видео
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Новости

Гибкая раскладушка Galaxy Z Flip засветилась на видео

Известный инсайдер Бен Генкин опубликовал в своём Twitter видео с новой раскладушкой от Samsung. Смартфон ещё не представлен, его презентация состоится 11 февраля на специальном мероприятии компании. Полное название устройства — Galaxy Z Flip.

На видео раскладушка в фиолетовом цвете, в таком варианте она уже мелькала на рендерах и анонсах. Помимо этого, новинку должны представить ещё и в чёрном цвете.

На данный момент известно, что смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей, процессор Snapdragon 855+, аккумулятор на 3300 мАч и поддержу быстрой 15-ваттной зарядки.

Ожидается, что раскладушка Galaxy Z Flip будет продавать в Европе за 1500 евро.

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