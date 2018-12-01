Геймплей Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Геймеры с нетерпением ждут новостей относительно новой версии экшена Assassin’s Creed Valhalla. Накануне в интернет была выложена получасовая запись игры. Именно по этому видеоролику и были сделаны первые выводы об игре. Скажем сразу, то, что увидели пользователи, не слишком им понравилось. Особенностей у новой версии, как смогли заметить многие, нет. Более того, она попросту едва ли не копия прошлых версий.

Критике подверглась и техническая сторона проекта, хотя в этом разбирается не каждый пользователь, который высказывал свое мнение. Что более интересно, сам разработчик воздержался от высказываний в ответ. А вот Дерби Макдевитт не смог удержаться. Нарративный директор и по совместительству сценарист игры был резок.

Если следовать его высказываниям, то сообщество увидело лишь одно часть из того, что будет представлено 12 июля, когда состоится полная презентация Assassin’s Creed Valhalla, приуроченная к мероприятию “Ubisoft Forward”. Макдевитт сказал, что компания еще увидит всех нововведениями в игре.