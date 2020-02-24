Геймпад DualShock 5 сможет отслеживать физическое состояние игрока

PlayStation 5 может получить весьма необычный геймпад DualShock 5, который будет иметь специальные датчики, а уже с их помощью сможет следить за физической активностью игрока.

Сведения об этом содержатся в новом патенте Sony. Один датчик сможет следить за электрической активностью кожи, таким образом будет определяться потливость рук пользователя. Второй датчик измеряет пульс.

«Биологическая обратная связь используется для выбора между несколькими вариантами, представленными в определенной части контента, без необходимости выполнения дополнительных действий со стороны пользователя», – говорится в описании документа.

По предварительным данным, геймпад будет определять эмоциональное состояние игрока и исходя из полученных данных, будет понижать или повышать уровень сложности игры.