Геймпад DualShock 5 сможет отслеживать физическое состояние игрока
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Геймпад DualShock 5 сможет отслеживать физическое состояние игрока

PlayStation 5 может получить весьма необычный геймпад DualShock 5, который будет иметь специальные датчики, а уже с их помощью сможет следить за физической активностью игрока.

Сведения об этом содержатся в новом патенте Sony. Один датчик сможет следить за электрической активностью кожи, таким образом будет определяться потливость рук пользователя. Второй датчик измеряет пульс.

  • Dualshock 5 01
  • Dualshock 5 02
  • Dualshock 5 03
  • Dualshock 5 04
  • Dualshock 5 05

«Биологическая обратная связь используется для выбора между несколькими вариантами, представленными в определенной части контента, без необходимости выполнения дополнительных действий со стороны пользователя», – говорится в описании документа.

По предварительным данным, геймпад будет определять эмоциональное состояние игрока и исходя из полученных данных, будет понижать или повышать уровень сложности игры.

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