GeForce RTX 4070 Founders Edition показали на рендерах

Инсайдер Moore’s Law is Dead показал рендеры компактной видеокарты GeForce RTX 4070 Founders Edition. Модель могут выпустить в рамках линейки GeForce RTX 40, она будет занимать только два слота в корпусе ПК.

Ранее RTX 4070 Founders Edition уже появлялась «по частям» на разных кадрах и рендерах. Теперь всю информацию решили структурировать. Вот что из этого вышло:

Дизайн Founders Edition для RTX 4070 копирует концепцию компоновки с двумя вентиляторами, при этом каждый осевой вентилятор размещен на противоположной стороне платы. Такая конструкция кулера использовалась в RTX 3070 Ti с полноценным графическим процессором GA104, но не в RTX 3070 с урезанным чипом. Это может означать, что RTX 4070 либо нуждается в немного более продвинутом охлаждении, либо NVIDIA просто пытается перенять новую тему дизайна для всех своих видеокарт.

На рендерах заходящий на рамку вентилятор. Как сообщала NVIDIA, выбор вентилятора для RTX 4090 был очень долгим процессом, и компания прошла через множество прототипов. Но главной целью было использовать вентилятор большего размера просто потому, что он создает меньше шума, но при этом гораздо лучший генерирует потоки воздуха.

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