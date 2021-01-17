Galaxy M62 прошел сертификацию в FCC

Компания Samsung продолжает развивать собственную линейку долгоиграющих смартфонов. На этот раз появилась информация, касающаяся модели Galaxy M62, которая засветилась в сертификационном агентстве FCC. Интересно, что в характеристиках модели под номером SM-M62F/DS значится аккумулятор на 7 000 мАч. Кроме того, есть упоминание о наличии поддержки зарядного устройства, мощностью 25 Вт и присутствии аудиозаръема.

Конечно, информацию еще стоит перепроверить, но сайт регулирующего органа США также содержит информацию о модели с кодовым номером SM-E625F/DS, что с большой долей вероятности и является Galaxy F62. Если и будут какие-то различия в устройствах, то скорее всего, производитель готовит их для разных рынков.

Так как на сайте FCC нет информации о характеристиках устройства, следует обратиться к помощи другого ресурса – Geekbench. Если верить информации на этом сайте, то аппарат получил чипсет Exynos 9825, 6 ГБ ОЗУ, а также платформу Android 11. Кстати, еще недавно многие думали, что эта модель с номером SM-M62F/DS, ничто иное, как планшет, но FCC уверяет, что это смартфон.