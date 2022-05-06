Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 не получат Snapdragon 8 Gen 1

Сейчас все флагманские смартфоны получают чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который представляет не только мощное решение, но отличается сильными перегревами. Компания Samsung это понимает и такой проблемный процессор точно не подойдёт для складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

I confirm again that Fold4 and Flip4 will use TSMC Snapdragon 8 gen1 plus (SM8475) — Ice universe (@UniverseIce) May 6, 2022

По информации инсайдера UniverseIce, новинки Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 получат чипсет SM8475, более известный под неофициальным именем Snapdragon 8 Gen 1+. По слухам он будет более производительным, чем Snapdragon 8 Gen 1 и обладать меньшем тепловыделением, что позитивно скажется на батареях смартфонов.

Выход Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 ожидается осенью 2022 года.

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