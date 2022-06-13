Samsung запустила производство наушников Galaxy Buds Pro 2

Компания Samsung приступила к массовому производству новых беспроводных наушников Galaxy Buds Pro 2. Об этом сообщает в Твиттере инсайдер SnoopyTech.

Как заявляет инсайдер, флагманские наушники Samsung получат три расцветки — Zenith White, Zenith Bora Purple и Zenith Graphite. Также по его словам, их выход состоится уже в июле. Хотя большинство источников сообщают об анонсе новинок только в августе во время масштабной презентации.

По слухам, Samsung проведёт мероприятие Unpacked 10 августа. На нём будут представлены смартфоны Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip 4 и другие устройства бренда.

Оригинальные Galaxy Buds Pro (обзор) были представлены в январе 2021 года и составляют хорошую конкуренцию AirPods Pro от Apple.

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