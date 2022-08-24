Fitbit показала новые смарт-часы и фитнес-трекер

Компания Fitbit готовит несколько носимых устройств, в числе которых есть две смарт-часов Versa 4 и Sense 2, а также новый фитнес-браслет Inspire 3.

Fitbit Versa 4

Эти смарт-часы похожи на Versa 3, однако новинка легче и тоньше предыдущей модели. Помимо этого, у этой версии есть физическая кнопка. Часы отслеживают более 40 разных тренировок, включая танцы, кроссфит, силовые тренировки и так далее.

Часы оснащены AMOLED-экраном, встроенным GPS-модулем, поддерживают функцию Fitbit Active Zone Minutes и круглосуточный мониторинг ритма сердца. Также они умеют определять уровень насыщенности крови кислородом, отслеживать сон и проводить другие измерения.

Также есть поддержка Google Assistant, в качестве ОС используется фирменная система Fitbit. Заряда батареи хватит на 6 дней работы, а быстрая зарядка обеспечит день работы за 12 минут зарядки. В будущем обещана поддержка Google Maps и Google Wallet. Цена — 229,95 долларов (~14 000 рублей).

Fitbit Sense 2

У этих часов тоже обновился дизайн, они стали легче и тоньше предыдущего поколения. Набор датчиков и возможностей такой же, как у Versa 4, но дополнительно у них есть сенсор для отслеживания температуры кожи и датчик cEDA, который показывает наличие стресса у пользователя.

Автономность тоже составляет порядка 6 дней. Цена — 299,95 долларов (~18 000 рублей).

Fitbit Inspire 3

Трекер умеет отслеживать частоту сердечных сокращений, сон, SpO2 и VO2 Max, считает шаги и потраченные калории. Есть функции таймера, секундомера, часов, а также чтения текстовых сообщений и уведомлений.

Поддерживаются активности вроде бега, езды на велосипеде, йоги и так далее. Также новинка оснащена датчиком температуры, который отслеживает изменения температуры кожи тела. А вот GPS отсутствует.

У трекера есть цветной экран AMOLED с режимом Always On Display, одного заряда хватает на 10 дней. Inspire 3 оснащён водонепроницаемым корпусом (до 50 метров), по предзаказу цена составляет 99,95 долларов (~6000 рублей).

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