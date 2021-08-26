Fitbit представила фитнес-браслет Charge 5

Компания Fitbit, сейчас находящаяся во владении Google, официально представила свою очередную новинку – топовый фитнес-браслет Charge 5. Уже сейчас этот носимый девайс можно заказать. В продаже он появится уже этой осенью. По сравнению с предшественником, который был угловат, разработчики сгладили края и сделали корпус на 10% тоньше. Теперь устройство выглядит намного изящнее.

Что касается функционала, то отображается он на сенсорном AMOLED-дисплее с яркостью свечения 450 нит. Да и размер по сравнению с прошлой моделью стал немного больше. Конечно, есть и возможность включить функцию постоянного отображения информации на дисплее, но в таком случае аппарат проживет без подзарядки не более двух суток. Если же ее отключить, то время жизни увеличится до недели.

Среди функций, который следят за здоровьем пользователя стоит отметить датчик сердцебиения и эктодермальной активности. По-простому – это датчик, который следить за психоэмоциональным состоянием человека. И конечно же, неизменный современный атрибут большинства носимых устройств – датчик уровня кислорода в крови. Не забываем и о возможности просмотра на дисплее уведомлений о звонках.

В качестве бонуса для владельца есть возможность оплаты покупок через Fitbit Pay, отслеживание своего маршрута во время тренировок, а также платная подписка на дополнительные услуги. Правда, оформлять ее никто не заставляет, но если пользователь хочет получать советы о тренировках, восстановлении после занятий, проверить качество сна, пульса и других показателей, то это подписка будет весьма полезна.

На рынке ожидается появления фитнес-браслета в трех цветовых решениях: черном, золотом и серебристом. В базовом комплекте идет силиконовый ремешок, однако можно докупить ремешок с перфорацией, из ткани или кожи.

На данный момент Fitbit Charge 5 оценен в 180 долларов (около 13 тысяч рублей) с бесплатной премиум-подпиской на пол года.