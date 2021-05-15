Fisker будет производить электромобили

За электромобилями будущее. По крайней мере, так считают многие. Это подтверждают компании, которые стали больше интегрироваться в эту сферу. Теперь компания Fisker заключила партнерскую сделку с Foxconn о совместном производстве электромобилей. Первый завод должен быть открыт в США и скорее всего, в штате Висконсин уже в 2023 году. Руководитель компании Fisker уверяет, что за год будет выпущено 150 тыс. автомобилей.

Это сотрудничество фигурирует в новостях еще под названием «Project PEAR», что переводится, как персональная электрическая автомобильная революция. Ожидается, что именно Foxconn станет поставщиком микросхем и чипов для управления электромобилем. А вот какой тип транспортного средства выйдет на поток, неизвестно. Хотя многие подозревают, что это будет пятиместный седан, с ценником не выше 30 тыс. долларов. Хотя в других источниках упоминается кроссовер.

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